У заведующей лабораторией в Уфе украли драгоценности и 2,7 млн рублей
В минувший четверг, 17 октября, неизвестный обокрал квартиру заведующей лабораторией уфимской поликлиники. Об этом «КП-Уфа» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.
По данным собеседника, все случилось в период, пока потерпевшая находилась на работе – с 8 часов утра до 17 часов вечера. Злоумышленник проник в ее квартиру, подобрав ключ и взломав входную дверь. Из дома он вынес порядка 2 млн 700 тысяч рублей – деньги, которые женщина накопила, проработав более 30 лет в медицинской отрасли. Помимо этого, преступник похитил целую коллекцию ювелирных изделий.
Вернувшись с работы и увидев взломанную дверь, женщина сразу же обратилась в полицию. Прибывшие на место преступления криминалисты смогли изъять следы обуви и рук, которые, предположительно, принадлежат вору. Следователи возбудили уголовное дело по статье «кража».
ИСТОЧНИК KP.RU