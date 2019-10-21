2019-10-21T14:01:46+03:00
Происшествия

У заведующей лабораторией в Уфе украли драгоценности и 2,7 млн рублей

Злоумышленник взломал замок входной двери
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Злоумышленник проник в квартиру путем подбора ключейЗлоумышленник проник в квартиру путем подбора ключейФото: Наталия НЕЧАЕВА
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В минувший четверг, 17 октября, неизвестный обокрал квартиру заведующей лабораторией уфимской поликлиники. Об этом «КП-Уфа» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника, все случилось в период, пока потерпевшая находилась на работе – с 8 часов утра до 17 часов вечера. Злоумышленник проник в ее квартиру, подобрав ключ и взломав входную дверь. Из дома он вынес порядка 2 млн 700 тысяч рублей – деньги, которые женщина накопила, проработав более 30 лет в медицинской отрасли. Помимо этого, преступник похитил целую коллекцию ювелирных изделий.

Вернувшись с работы и увидев взломанную дверь, женщина сразу же обратилась в полицию. Прибывшие на место преступления криминалисты смогли изъять следы обуви и рук, которые, предположительно, принадлежат вору. Следователи возбудили уголовное дело по статье «кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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