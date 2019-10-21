Чиновника из Башкирии лишили должности из-за потери доверия

СЕГОДНЯ 13:24 2019-10-21T13:24:31+03:00

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Главу Утяковского сельсовета Гафурийского района лишили должности из-за потери доверия. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Правоохранители установили, что 50-летний чиновник в течение четырех лет – с 2012 по 2016 годы – издавал подложные выписки из похозйственных книг, согласно которым у пяти граждан были права собственности на муниципальные земельные участки общей площадью 125 соток для ведения хозяйства. На основании поддельных документов данные участки были получены в собственность. Среди счастливых обладателей заветных соток оказалась и дочь главы сельсовета.

– В результате незаконных действий сельскому поселению причинен имущественный ущерб на общую сумму свыше 500 тыс. рублей, – рассказали в надзорном ведомстве.

Возникший конфликт интересов чиновник никак разрешать не хотел, используя свои должностные полномочия для совершения преступления.

Местная прокуратура потребовала у Совета сельского поселения освободить от должности чиновника в связи с утратой доверия. Однако представление надзорного ведомства осталось неисполненным. Лишить чиновника кресла удалось только через суд.

В надзорном ведомстве также отметили, что уже бывшего главу сельского поселения признали виновным сразу по четырем статьям уголовного кодекса: «злоупотребление должностными полномочиями»; «служебный подлог»; «мошенничество» и «получение взятки». Провинившемуся чиновнику назначили штраф в виде 800 тысяч рублей и лишили права занимать должность на госслужбе сроком на три года.

Переданные гражданам земли будут возвращены в муниципальную собственность.

ИСТОЧНИК KP.RU