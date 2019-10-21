Радий Хабиров не готов, чтобы его «отчитывали на всю страну» за нацпроекты

СЕГОДНЯ 12:49 2019-10-21T12:49:01+03:00

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Сегодня, 21 октября, глава Башкирии Радий Хабиров заявил на оперативном совещании в правительстве, что не готов к тому, чтобы его «отчитывали на всю страну», если с реализацией национальных проектов в республике что-то пойдет не так.

Он напомнил, что 14 октября у руководителей регионов состоялась видеоконференция с представителем правительства Дмитрием Медведевым, в ходе которой отдельным главам досталось за срыв нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография».

– Если меня на всю страну вытащат, как некоторых глав субъектов, и они там отчитывались, что у них там что-то срывается, – для меня это просто неприемлемо. Поэтому я прошу всех, кто за это отвечает: все, что должно быть – должно быть исполнено. Закупка оборудования, строительство объектов, – заявил Хабиров подчиненным. – Я не готов, чтобы меня в конце года на всю страну председатель правительства поднял и отчитывал за то, что мы не выполняем, – это недопустимо. Нам дают огромные денежные средства, мы их должны реализовывать.

После этого глава Башкирии добавил, что в целом в республике нет серьезных проблем по выполнению нацпроектов. Комиссия из 11 депутатов Госдумы и пяти членов Совета Федерации, посетивших недавно регион, остались под впечатлением от работы властей и «уехали восхищенные». Тем не менее Хабиров поручил обратить особое внимание «на некоторые объекты», пояснив, что каждый коллега знает, о чем идет речь.

ИСТОЧНИК KP.RU