2019-10-21T10:53:18+03:00
Происшествия

«Это кто же там работает?»: в Уфе ребенку не смогли поставить верный диагноз в пяти больницах

Историей поделилась радиоведущая Елена Ремпель
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Девочке смогли поставить верный диагноз только после того как ее госпитализировали на "скорой"Девочке смогли поставить верный диагноз только после того как ее госпитализировали на "скорой"Фото: Рустем АХУНОВ
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Радиоведущая из Уфы Елена Ремпель рассказала на своей странице в Facebook, что ее ребенку не могли поставить диагноз врачи из пяти больниц. По ее словам, все произошло в праздничные выходные по случаю Дня республики.

12 октября Елена привела свою 8-летнюю дочь на осмотр в 17 больницу. Мать пожаловалась, что ее ребенок за последние три месяца сильно похудел, части ходит в туалет и у него обезвоженная кожа.

– В прямом смысле умоляла сделать нам анализ крови, на гемоглобин. Нам поставили диагноз – стоматит, – написала Ремпель на странице. – Материнское сердце не дремлет. Я сразу же поехала в 6 больницу.

Однако и там врачи назвали тот же диагноз, просто осмотрев горло. Причем в журнале, по словам женщины, прием пациентов даже не отметили. На следующий день, 13 октября, мать повезла дочь в 4 больницу. Там поставили «кандидоз». В кожно-венерологическом диспансере медик вообще отказался осматривать и попросил приехать завтра.

– Еду в РКБ прошу посмотреть гинеколога наш страшенный кандидоз. Гинеколог и педиатр осматривают ребенка, так же говорю о потери веса, о частом мочеиспускании. Ставят кандидоз. Едем домой лечить его. – делится Елена.

В понедельник, 14 числа, девочке стало совсем плохо. Она находилась в полуобморочном состоянии и говорила, что ей больно дышать. Было решено вызвать «скорую». Приехал фельдшер, но забирать ребенка в больницу не торопился. Посоветовавшись со своим начальником и наслушавшись угроз от отчаявшейся матери, он все-таки соглашается отвезти маленькую пациентку в РКБ.

– Но говорит, если вас не положат – я не виноват, – приводит слова медика Ремпель.

Ребенка привезли в тяжелом состоянии в РКБ, где реаниматолог «за секунду ставит диагноз» – диабет.

А если бы врачи во время поставили диагноз, возможно, такого тяжёлого состояния не было. Что так трудно взять анализ крови на сахар? Он делается секунду. Мы были в пяти больницах! Это кто же там работает? – возмущается уфимка.

Елена порекомендовала всем, у кого ребенок резко похудел, бежать делать анализ на сахар и «не думать, что он так израстется, взрослеет». В срочном порядке, по мнению женщины, нужно провериться, если ребенок часто ходит в туалет, много ест, много пьет воды.

– Берегите себя и ваших детей! Становитесь сами докторами! На нашу медицину надежды нет, – сделала неутешительный вывод Елена Ремпель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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