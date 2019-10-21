«Хватит жить. Кто столько живет?»: в Башкирии мужчина пытался зарезать собственную мать

СЕГОДНЯ 09:04 2019-10-21T09:11:36+03:00

Ближайшие шесть лет он проведет в колонии строгого режима

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Жителя Башкирии осудили на шесть лет «строгача» за покушение на убийство собственной матери. Преступление произошло в селе Стерлибашево.

Как рассказала потерпевшая на заседании Стерлибашевского межрайонного суда, она проживала вместе со своим сыном под одной крышей. Злополучным вечером она сходила в баню, после чего у нее резко повысилось давление. Пенсионерка выпила лекарство и заснула. В какой-то момент женщина почувствовала удушье. Открыв глаза, она увидела, что ее пытается придушить шалью собственный сын. В этот момент он находился в пьяном состоянии.

Когда женщина закричала, преступник достал нож и вонзил его в щеку жертве. Из раны хлынула кровь. Потерпевшая ударила мужчину по руке, оружие выскользнуло и упало под швейную машину. Когда он наклонился, чтобы достать нож, пожилая женщина смогла вырваться и выбежать на улицу. Он бросился вслед и закричал, что все равно «прикончит» ее.

Пенсионерка смогла добраться до соседки и постучать в дверь. Та увидела, что несчастная буквально истекает кровью. Женщина впустила ее, заперлась на все замки, вызвала полицию и «скорую». Правоохранители задержали неадекватного местного жителя и поместили под стражу.

Потерпевшая также рассказала, что ранее сын неоднократно угрожал ей. Он постоянно говорил ей «Хватит жить, кто столько живет?». Видимо, тем вечером он решил пойти на крайние меры.

На суде мужчину признали виновным в совершении преступления по статье «покушение на убийство» и назначили наказание в виде шести лет и трех месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU