В Уфе молодой водитель на легковушке сбил трех человек на пешеходном переходе
Накануне днем, 19 октября, в столице Башкирии 22-летний водитель сбил сразу трех человек, которые пересекали проезжую часть по пешеходному переходу.
Как следует из сводки госавтоинспекции, парень за рулем Лада Гранта допустил наезд на пешеходов, когда поворачивал с Рихарда Зорге на улицу Братьев Кадемцевых. Люди пересекали дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода на разрешающий сигнал светофора.
В результате инцидента в больницу попали две 19-летние девушки и 82-летняя женщина. Молодых уфимок после оказания медпомощи отпустили домой. Пенсионерку госпитализировали с переломом.
ИСТОЧНИК KP.RU