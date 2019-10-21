В Уфе молодой водитель на легковушке сбил трех человек на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 08:36 2019-10-21T08:36:02+03:00

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Накануне днем, 19 октября, в столице Башкирии 22-летний водитель сбил сразу трех человек, которые пересекали проезжую часть по пешеходному переходу.

Как следует из сводки госавтоинспекции, парень за рулем Лада Гранта допустил наезд на пешеходов, когда поворачивал с Рихарда Зорге на улицу Братьев Кадемцевых. Люди пересекали дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода на разрешающий сигнал светофора.

В результате инцидента в больницу попали две 19-летние девушки и 82-летняя женщина. Молодых уфимок после оказания медпомощи отпустили домой. Пенсионерку госпитализировали с переломом.

ИСТОЧНИК KP.RU