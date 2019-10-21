Стало известно, сколько денег нужно жителям Башкирии, чтобы иметь минимальный набор продуктов
В Башстате представили актуальные данные
Жителям Башкирии, по данным аналитиков, нужно тратить более трех с половиной тысяч рублей, чтобы иметь минимальный набор продуктовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Башстате привели данные о стоимости минимального набора продуктов. По данным аналитиков, жителям республики достаточно тратить в месяц 3651,53 рубля.
Специалисты также представили информацию о средних потребительских ценах на продукты питания по итогам сентября, которые входят в минимальный набор. Всего в этот список входит 33 вида продовольственных товаров.
Самым дорогим в перечне стал черный перец горошком (2156,88 рублей за килограмм), а самым дешевым – пищевая соль (10 рублей за килограмм). С полным списком можно ознакомиться ниже.
Статистика Башстата
ИСТОЧНИК KP.RU