2019-10-21T08:00:16+03:00
Общество

Стало известно, сколько денег нужно жителям Башкирии, чтобы иметь минимальный набор продуктов

В Башстате представили актуальные данные
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Жителям Башкирии, по данным аналитиков, нужно тратить более трех с половиной тысяч рублей, чтобы иметь минимальный набор продуктовЖителям Башкирии, по данным аналитиков, нужно тратить более трех с половиной тысяч рублей, чтобы иметь минимальный набор продуктовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Башстате привели данные о стоимости минимального набора продуктов. По данным аналитиков, жителям республики достаточно тратить в месяц 3651,53 рубля.

Специалисты также представили информацию о средних потребительских ценах на продукты питания по итогам сентября, которые входят в минимальный набор. Всего в этот список входит 33 вида продовольственных товаров.

Самым дорогим в перечне стал черный перец горошком (2156,88 рублей за килограмм), а самым дешевым – пищевая соль (10 рублей за килограмм). С полным списком можно ознакомиться ниже.

Статистика Башстата

Статистика Башстата

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Это кто же там работает?»: В Уфе ребенку не смогли поставить верный диагноз в пяти больницах
В Стерлитамаке открылся обновленный офис ВТБ
Дорожник оказался кураистом-виртуозом
«Zомбилэнд» возвращается на экраны – продолжение истории выходит в уфимских кинотеатрах
Самолет из Турции вынужденно приземлился в аэропорту Уфы
Закипим!
Радий Хабиров хочет запретить продажу алкоголя на новогодних каникулах
«Хватит жить. Кто столько живет?»: в Башкирии мужчина пытался зарезать собственную мать
В Уфе молодой водитель на легковушке сбил трех человек на пешеходном переходе
В Башкирии 25-летняя девушка перевернулась на «Тойоте», пострадали двое
В Уфе ищут хозяев брошенных автомобилей
В селе Мустая Карима к его 100-летнему юбилею открыли дом культуры
В Башкирии собаки терроризируют целую деревню
В Уфе появятся улицы Кофейная, Европейская, Звездопадная и Лепестковая
В Уфе прекратили поиски 19-летней девушки