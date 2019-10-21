2019-10-21T07:29:39+03:00
Происшествия

В Башкирии 25-летняя девушка перевернулась на «Тойоте», пострадали двое

ДТП произошло в Куюргазинском районе
Эльвина АПАРИНА
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Минувшей ночью в Куюргазинском районе Башкирии произошла серьезная авария. По данным ГИБДД республики, 25-летняя девушка за рулем «Тойоты Королла» на автодороге Кумертау-Купхг не справилась с управлением и съехала в кювет, где машина опрокинулась. Что стало причиной происшествия, пока неизвестно.

В аварии пострадала сама автоледи и ее 18-летняя пассажирка. Девушек с травмами госпитализировали в ближайшую больницу.

Всего за минувшие сутки на дорогах произошло 10 автоаварий, в которых 14 человек пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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