2019-10-21T07:16:10+03:00
Общество

В Уфе ищут хозяев брошенных автомобилей

В администрации города продолжают выявлять бесхозные машины
Эльвина АПАРИНА
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В столице Башкирии власти выявляют владельцев брошенных, бесхозяйных и разукомплектованных автомобилей.

Только на территории Советского района комиссия обнаружила 43 машины за два дня рейдов. На автомобили были размещены уведомления о добровольном перемещении в течение десяти дней на другое предназначенное для хранения место.

10 владельцев автомашин решили переставить свои ТС, а вот остальные 33 даже не отреагировали. В мэрии еще раз просят в кратчайшие сроки освободить занятые земельные участки от бесхозных машин.

Если хозяева сами этого не сделают, то власти будут вынуждены оттащить ТС на спецстоянку. В этом случае будет взиматься плата за хранение автомобиля с собственника.

По всем вопросам владельцам ТС можно обратиться в Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы по адресу: ул. г. Уфа, бульвар Ибрагимова, 84, каб. 308, или по телефону: 273-12-62.

ИСТОЧНИК KP.RU

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