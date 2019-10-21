2019-10-21T07:02:44+03:00
Звезды

В селе Мустая Карима к его 100-летнему юбилею открыли дом культуры

Здание построили меньше, чем за год
Эльвина АПАРИНА
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На малой родине Мустая Карима, в селе Кляшево, в минувшие выходные торжественное открыли дом культуры. Здание построили меньше, чем за год. Его возведение приурочено к 100-летию поэта.

На открытии присутствовала дочь поэта, исполнительный директор Фонда имени Мустая Карима Альфия Каримова и его внук, учредитель Фонда Тимербулат Каримов.

Посетителей ждала концертная программа в зале, а в фойе – выставка, которая была посвящена жизни и творчеству Мустая. Среди вещей были и предметы, которые писатель при жизни сам передал в музей.

Также в доме культуры открылась модельная библиотека, где в дальнейшем будут проводиться мультимедийные экскурсии. Во дворе планируют посадить рябину – любимое дерево поэта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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