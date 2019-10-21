2019-10-21T06:45:35+03:00
Происшествия

В Башкирии собаки терроризируют целую деревню

Животные загрызли домашний скот
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
..
Изменить размер текста:

Жители села Новоаптиково Ишимбайского района уже несколько дней живут в страхе. Дело в том, что по деревне ходит стая бродячих агрессивных собак.

Как сообщает «ГТРК – Башкортостан», псы загрызли козла и двух овечек. Местные жители боятся, что собаки могут расправиться и с их детьми.

- Нам страшно даже подходить к ним. А если на пути у стаи появятся маленькие дети? Если что-нибудь произойдет, кто будет волосы на себе рвать? – говорят сельчане.

Со слов местных жителей, в сельсовете на их жалобы никак не реагируют, хотя на собраниях проблема бродячих псов поднималась не раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Это кто же там работает?»: В Уфе ребенку не смогли поставить верный диагноз в пяти больницах
В Стерлитамаке открылся обновленный офис ВТБ
Дорожник оказался кураистом-виртуозом
«Zомбилэнд» возвращается на экраны – продолжение истории выходит в уфимских кинотеатрах
Самолет из Турции вынужденно приземлился в аэропорту Уфы
Закипим!
Радий Хабиров хочет запретить продажу алкоголя на новогодних каникулах
«Хватит жить. Кто столько живет?»: в Башкирии мужчина пытался зарезать собственную мать
В Уфе молодой водитель на легковушке сбил трех человек на пешеходном переходе
Стало известно, сколько денег нужно жителям Башкирии, чтобы иметь минимальный набор продуктов
В Башкирии 25-летняя девушка перевернулась на «Тойоте», пострадали двое
В Уфе ищут хозяев брошенных автомобилей
В селе Мустая Карима к его 100-летнему юбилею открыли дом культуры
В Уфе появятся улицы Кофейная, Европейская, Звездопадная и Лепестковая
В Уфе прекратили поиски 19-летней девушки