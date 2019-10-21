В Башкирии собаки терроризируют целую деревню

СЕГОДНЯ 06:45 2019-10-21T06:45:35+03:00

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Жители села Новоаптиково Ишимбайского района уже несколько дней живут в страхе. Дело в том, что по деревне ходит стая бродячих агрессивных собак.

Как сообщает «ГТРК – Башкортостан», псы загрызли козла и двух овечек. Местные жители боятся, что собаки могут расправиться и с их детьми.

- Нам страшно даже подходить к ним. А если на пути у стаи появятся маленькие дети? Если что-нибудь произойдет, кто будет волосы на себе рвать? – говорят сельчане.

Со слов местных жителей, в сельсовете на их жалобы никак не реагируют, хотя на собраниях проблема бродячих псов поднималась не раз.

ИСТОЧНИК KP.RU