В Уфе прекратили поиски 19-летней девушки

СЕГОДНЯ 20:58 2019-10-20T20:58:42+03:00

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Два дня близкие и родственники 19-летней Юлии Шамукаевой не находили себе места. Девушка уехала в Уфу на поиски работы, сняла квартиру, но 18 октября вдруг перестала выходить на связь. Ее телефон не отвечал, а друзья ничего не знали о планах Юлии.

Семья пропавшей написала заявление в полицию и обратилась к волонтерам. К счастью, сегодня стало известно, что девушка нашлась.

- Мы пока не знаем, где она была, но соседка по комнате сказала, что сама пришла домой, - поделилась с "Комсомолкой" сестра пропавшей Диана.

Девушка поблагодарила всех, кто откликнулся на их призыв помочь в поисках.

- Мы очень рады, спасибо большое за помощь! - написала она.

ИСТОЧНИК KP.RU