В Башкирии пассажирский автобус съехал в кювет из-за кабана, есть пострадавшие
Пассажиры автобуса ехали в Уфу из Казани
Фото: ГИБДД Башкирии
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Рано утром 20 октября в Башкирии пассажирский автобус попал в ДТП. "Форд Транзит", ехавший из Казани в Уфу по трассе М-7, в Дюртюлинском районе съехал в кювет. По словам 39-летнего водителя, причиной инцидента стал кабан. Животное неожиданно выскочило на дорогу и мужчине пришлось вывернуть руль, чтобы не сбить его.
В это время в салоне автобуса находились 11 пассажиров, троим из них потребовалась госпитализация.
- Подробности ДТП уточняются, - написал в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов
Фото: ГИБДД Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU