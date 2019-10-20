2019-10-20T18:46:06+03:00
Происшествия

В Башкирии пассажирский автобус съехал в кювет из-за кабана, есть пострадавшие

Пассажиры автобуса ехали в Уфу из Казани
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
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Рано утром 20 октября в Башкирии пассажирский автобус попал в ДТП. "Форд Транзит", ехавший из Казани в Уфу по трассе М-7, в Дюртюлинском районе съехал в кювет. По словам 39-летнего водителя, причиной инцидента стал кабан. Животное неожиданно выскочило на дорогу и мужчине пришлось вывернуть руль, чтобы не сбить его.

В это время в салоне автобуса находились 11 пассажиров, троим из них потребовалась госпитализация.

- Подробности ДТП уточняются, - написал в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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