В Минтруда Башкирии назвали города и районы с наибольшим числом вакансий
В Минтруда Башкирии представили статистику вакансий в разрезе городов и районов республики. Как выяснилось, больше всего объявлений о работе в Уфе. В башкирской столице открыто более 25 тысяч вакансий.
Дальше с огромным отрывом идут Стерлитамак и Нефтекамск. В первом предлагается 2895 вакансий, во втором - 2363. Следом в рейтинге расположились Салават (1481 вакансия) и Ишимбайский район (1063).
В целом, по данным аналитиков, количество вакансий в регионе падает. Как сообщает Ufacitynews.ru, оно уменьшилось на 5,3 процента. Сегодня в республиканском банке вакансий 46031 рабочее место.
ИСТОЧНИК KP.RU