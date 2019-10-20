В Минтруда Башкирии назвали города и районы с наибольшим числом вакансий

СЕГОДНЯ 18:31 2019-10-20T18:32:11+03:00

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В Минтруда Башкирии представили статистику вакансий в разрезе городов и районов республики. Как выяснилось, больше всего объявлений о работе в Уфе. В башкирской столице открыто более 25 тысяч вакансий.

Дальше с огромным отрывом идут Стерлитамак и Нефтекамск. В первом предлагается 2895 вакансий, во втором - 2363. Следом в рейтинге расположились Салават (1481 вакансия) и Ишимбайский район (1063).

В целом, по данным аналитиков, количество вакансий в регионе падает. Как сообщает Ufacitynews.ru, оно уменьшилось на 5,3 процента. Сегодня в республиканском банке вакансий 46031 рабочее место.

ИСТОЧНИК KP.RU