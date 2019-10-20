2019-10-20T17:32:25+03:00
Происшествия

Ревнивая мать из Уфы одним ударом убила горе-любовника

Мужчина скончался в карете скорой помощи
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Девушку приговорили к восьми годам заключенияДевушку приговорили к восьми годам заключенияФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Уфе состоялся суд над женщиной, которая в приступе ревности зарезала своего любовника.

Кровавая драма произошла днем в квартире их общих знакомых. Сначала компания из мужчин и женщин весело проводила время за распитием спиртного, но вдруг подсудимой показалось, что между ее кавалером и одной из девушек что-то есть. Уверенная в том, что спутник ей изменяет, женщина направилась нетвердой походкой на кухню, где взяла нож. Вернувшись, она вонзила лезвие сожителю в грудь.

В суде женщина заявила, что этого момента не помнит, мол, она заметила только, что спутник истекает кровью, взяла полотенце и вытерла рану, а потом помогла ему лечь на кровать. Дальше - пустота. Однако при задержании память женщины была в порядке, тогда она рассказала всю историю целиком: что ударила его ножом, что через 15 минут ушла домой, оставив его истекать кровью. От полученной раны мужчина скончался позже в карете скорой помощи.

Суд в провалы памяти не поверил и приговорил ревнивицу к восьми годам колонии общего режима. Не помогло женщине и наличие ребенка - по версии суда она систематически оставляла малыша и уходила в «загулы». Сейчас над ребенком оформляет опекунство его бабушка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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