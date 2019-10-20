Гол Кротова принес «Уфе» ничью в матче с ЦСКА

СЕГОДНЯ 16:08 2019-10-20T16:24:23+03:00

Хозяевам удалось сравнять счет за десять минут до конца матча

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Московским армейцам не удалось воспользоваться осечкой конкурентов и вырваться в тройку лидеров. Матч на стадионе «Нефтяник» в Уфе завершился вничью – 1:1.

Большую часть матча лидировали гости. На 26-й минуте счет открыл Ильзат Ахметов. Чалов отдал точный пас на Влашича, тот сделал передачу в центр под удар Ахметову, который буквально расстрелял ворота хозяев.

После перерыва Вадим Евсеев сделал несколько замен, которые и решили исход матча. На 62-й минуте Вячеслав Кротов сменил Вомбергара, и именно Кротову удалось сравнять счет. На 83-й минуте после передачи со штрафного Табидзе сделал точный пас во вратарскую - нападающему удалось отправить мяч под перекладину.

На момент публикации статьи, лидером российской Премьер-лиги оставался «Локомотив» с 29 очками, ЦСКА идет на 4-й позиции с 26 очками в активе. «Уфа» занимает 8-е место с 16 очками.

ИСТОЧНИК KP.RU