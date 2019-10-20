2019-10-20T15:10:23+03:00
Общество

Погода в Уфе и Башкирии на понедельник, 21 октября

Будет относительно тепло, но пасмурно
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Начало новой недели в Башкирии выдастся не слишком радужным в плане погоды. В понедельник, 21 октября, в регионе будет облачно, а кое-где ожидаются осадки.

В Уфе синоптики прогнозируют небольшой дождь и слабый ветер. Большую часть дня будет пасмурно, лишь в районе обеда может ненадолго выглянуть солнце. В целом температура будет колебаться в пределах +3,+6 градусов.

В Стерлитамаке может обойтись и вовсе без осадков, зато будет прохладнее от 0 до +6 градусов. Днем возможна облачная погода с прояснениями, в остальное время небо будут закрывать тучи.

Иначе обстоят дела с погодой в Нефтекамске. 21 октября тут возможен дождь, туман и умеренный ветер. Температура воздуха составит +4..+8 градусов.

Намного прохладнее будет в Учалах. Здесь, конечно, дождя не ожидается, зато будет от -5 до +2 градусов тепла.

Схожая ситуация будет и на северо-востоке региона, где температура будет колебаться в пределах +1..+3 градусов и будет преимущественно без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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