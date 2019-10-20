Погода в Уфе и Башкирии на понедельник, 21 октября
Начало новой недели в Башкирии выдастся не слишком радужным в плане погоды. В понедельник, 21 октября, в регионе будет облачно, а кое-где ожидаются осадки.
В Уфе синоптики прогнозируют небольшой дождь и слабый ветер. Большую часть дня будет пасмурно, лишь в районе обеда может ненадолго выглянуть солнце. В целом температура будет колебаться в пределах +3,+6 градусов.
В Стерлитамаке может обойтись и вовсе без осадков, зато будет прохладнее от 0 до +6 градусов. Днем возможна облачная погода с прояснениями, в остальное время небо будут закрывать тучи.
Иначе обстоят дела с погодой в Нефтекамске. 21 октября тут возможен дождь, туман и умеренный ветер. Температура воздуха составит +4..+8 градусов.
Намного прохладнее будет в Учалах. Здесь, конечно, дождя не ожидается, зато будет от -5 до +2 градусов тепла.
Схожая ситуация будет и на северо-востоке региона, где температура будет колебаться в пределах +1..+3 градусов и будет преимущественно без осадков.
ИСТОЧНИК KP.RU