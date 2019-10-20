«Приехала в Уфу искать работу и пропала»: в столице разыскивают юную жительницу Башкирии

СЕГОДНЯ 14:57 2019-10-20T15:12:50+03:00

Родственники уже обратились в полицию с заявлением о пропаже девушки

Телефон девушки недоступен, друзья тоже не знают, где она

Изменить размер текста: A A

Близкие и родственники 19-летней Юлии Шумакаевой обеспокоены. Девушка уехала в Уфу на поиски работы и внезапно перестала выходить на связь. С 18 октября родные не знают, где она.

- Она снимала квартиру вот уже три недели в районе остановки "Юношеская библиотека", была в поисках работы, - рассказала "Комсомолке" сестра девушки Диана.

С 18 октября ее телефон вдруг стал недоступен. Родственники заволновались, стали писать ее друзьям в соцсетях в надежде, что кто-то из них знает, куда делась Юлия.

- Всех друзей в соцсетях расспросили, никто ничего не знает, - объясняет сестра пропавшей.

В итоге семье ничего не оставалось кроме как заявить в полицию о пропаже человека.

Приметы Юлии: рост примерно 160 см, вес 60 кг, шатенка, глаза карие. Девушка плохо видит, но не носит очки, поэтому может сильно щуриться.

Скорее всего в день пропажи на ней были черная куртка и темные джинсы.

Если вы что-то знаете о местонахождении Юлии или обладаете какой-то ценной информацией, свяжитесь с ее сестрой 8-965-928-98-45 (Диана) или сообщите в полицию 02.

ИСТОЧНИК KP.RU