2019-10-20T18:00:56+03:00
Общество

«Дома его ждут дети»: в Уфе уже неделю ведут поиски 41-летнего Алексея Титова

Мужчина пропал в прошлое воскресенье
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

В Уфе на протяжении недели ищут 41-летнего Алексея Титова. Мужчину хватились в прошлое воскресенье, 13-го октября. В тот день он последний раз заходил на свои страницы в соцсетях. С тех пор от него нет никаких вестей. Дома Алексея ждут маленькие дети.

Розыском пропавшего уфимца занялись волонтеры отряда "Лиза Алерт", но им нужна помощь добровольцев.

Приметы Алексея: рост 170-175 см, среднего телосложения, шатен, глаза карие.

Во что он был одет в день пропажи, не известно.

Жителей республики просят присмотреться к мужчине на фото, возможно, вы видели его на улице или знаете, где он может находиться. В таком случае свяжитесь с поисковиками 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии пассажирский автобус съехал в кювет из-за кабана, есть пострадавшие
В Минтруда Башкирии назвали города и районы с наибольшим числом вакансий
Ревнивая мать из Уфы одним ударом убила горе-любовника
В Уфе и Уфимском районе до конца года должны появиться новые детсады и школа
Гол Кротова принес «Уфе» ничью в матче с ЦСКА
Погода в Уфе и Башкирии на понедельник, 21 октября
«Приехала в Уфу искать работу и пропала»: в столице разыскивают юную жительницу Башкирии
В Башкирии школьники вынуждены обходиться без обеда из-за ремонта столовой
В начале новой недели в Башкирии похолодает до -8 градусов
В Башкирии ищут водителя, насмерть сбившего 25-летнего парня
В аэропорту Уфы сел американский самолет времен Второй мировой войны
Прожорливые черные хомяки докучают жителям Башкирии
Стала известна причина смерти молодой мамы из Башкирии, с телом которой пять дней сидел 6-летний сын
В Башкирии завершились поиски двух сестер-подростков
Пьяный уфимец угнал машину тестя и попал в ДТП
Житель Башкирии купил лотерейный билет за 150 рублей и стал миллионером
В Уфе проходят торжества в честь 100-летия народного поэта Башкирии Мустая Карима