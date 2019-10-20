«Дома его ждут дети»: в Уфе уже неделю ведут поиски 41-летнего Алексея Титова

СЕГОДНЯ 18:00 2019-10-20T18:00:56+03:00

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В Уфе на протяжении недели ищут 41-летнего Алексея Титова. Мужчину хватились в прошлое воскресенье, 13-го октября. В тот день он последний раз заходил на свои страницы в соцсетях. С тех пор от него нет никаких вестей. Дома Алексея ждут маленькие дети.

Розыском пропавшего уфимца занялись волонтеры отряда "Лиза Алерт", но им нужна помощь добровольцев.

Приметы Алексея: рост 170-175 см, среднего телосложения, шатен, глаза карие.

Во что он был одет в день пропажи, не известно.

Жителей республики просят присмотреться к мужчине на фото, возможно, вы видели его на улице или знаете, где он может находиться. В таком случае свяжитесь с поисковиками 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU