2019-10-20T17:03:50+03:00
Общество

В Уфе и Уфимском районе до конца года должны появиться новые детсады и школа

Стройплощадки посетил и.о. вице-премьера правительства республики Андрей Назаров
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Два детских сада и школа должны быть сданы в эксплуатацию до конца года в Уфе и Уфимском районе. Строящиеся объекты сегодня, 20 октября, осмотрел и.о. вице-премьера правительства республики Андрей Назаров.

Сильнее всего по срокам отстает детсад в микрорайоне Дема-6. Строители едва приступили к возведению второго этажа и устройству окон и систем электроснабжения. Назаров обратил на это внимание подрядчиков и потребовал ускориться.

В селе Зубово ситуация лучше - двухэтажный детсад на 260 мест почти готов. Рабочие заняты отделкой и созданием системы вентиляции. В срок также обещают уложиться строители школы в селе Чесноковка. Объект рассчитан на 640 учеников. Школа будет совмещена с детсадом на 160 мест.

Сейчас строители заканчивают стяжку пола, выравнивают потолки, красят стены и приводят в порядок территорию. В пресс-службе правительства республики уточнили, что школу планируют оснастить новейшим оборудованием и сдать в декабре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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