В Башкирии ищут водителя, насмерть сбившего 25-летнего парня

СЕГОДНЯ 12:02 2019-10-20T12:02:06+03:00

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Дорожная полиция просит жителей Башкирии помочь в поисках водителя, по вине которого погиб пешеход. Смертельное ДТП случилось около пяти часов утра в Кармаскалинском районе.

Неустановленная машина неслась по трассе Уфа - Инзер - Белорецк и на 37-м километре сбила молодого человека. Парень получил тяжелые травмы и умер здесь же, на дороге. В ГИБДД Башкирии сообщили, что погибшему было всего 25 лет.

Водитель поспешил ретироваться в места аварии. Сейчас он объявлен в розыск. Очевидцев наезда и всех, кто что-либо знает об инциденте, просят позвонить в Госавтоинспекцию региона.

ИСТОЧНИК KP.RU