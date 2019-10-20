2019-10-20T12:02:06+03:00
Происшествия

В Башкирии ищут водителя, насмерть сбившего 25-летнего парня

Наезд произошел ранним утром на трассе Уфа-Инзер-Белорецк
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Молодой человек скончался на месте происшествияМолодой человек скончался на месте происшествия
Изменить размер текста:

Дорожная полиция просит жителей Башкирии помочь в поисках водителя, по вине которого погиб пешеход. Смертельное ДТП случилось около пяти часов утра в Кармаскалинском районе.

Неустановленная машина неслась по трассе Уфа - Инзер - Белорецк и на 37-м километре сбила молодого человека. Парень получил тяжелые травмы и умер здесь же, на дороге. В ГИБДД Башкирии сообщили, что погибшему было всего 25 лет.

Водитель поспешил ретироваться в места аварии. Сейчас он объявлен в розыск. Очевидцев наезда и всех, кто что-либо знает об инциденте, просят позвонить в Госавтоинспекцию региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В начале новой недели в Башкирии похолодает до -8 градусов
В аэропорту Уфы сел американский самолет времен Второй мировой войны
Прожорливые черные хомяки докучают жителям Башкирии
Стала известна причина смерти молодой мамы из Башкирии, с телом которой пять дней сидел 6-летний сын
В Башкирии завершились поиски двух сестер-подростков
Пьяный уфимец угнал машину тестя и попал в ДТП
Житель Башкирии купил лотерейный билет за 150 рублей и стал миллионером
В Уфе проходят торжества в честь 100-летия народного поэта Башкирии Мустая Карима
Стали известны подробности нападения на частный дом в Башкирии
Жителя Башкирии обвиняют в покушении на убийство инспектора минприроды
«Салават Юлаев» одержал победу над «Ак Барсом» в первом «Зеленом дерби» сезона
На востоке Башкирии выпал снег: легковушка вылетела с трассы в кювет
В Уфе ГИБДД проводит массовую проверку водителей
В Башкирии ожидается похолодание до 10 градусов ниже нуля
Главный госавтоинспектор Башкирии призвал водителей «переобуть» резину
В Уфе семь человек оказались в больнице после трапезы в столовой колледжа
В Уфе легковушка врезалась в столб и загорелась
В Башкирии на трассе иномарка врезалась в бензовоз, водитель погиб
Постановку «Фауст» Башкирского театра оперы и балета покажут в «Большом театре»
Стало известно, когда в Башкирии утвердят состав нового правительства
«Жаль, что ты не смогла справиться с переживаниями»: Жители Башкирии скорбят по молодой девушке
Юрий Шевчук привезет программу «Акустика» в Стерлитамак
Завел бензопилу и стал ломиться в дом: на мать двоих детей из Башкирии напали неадекватные сельчане
Элвин Грей откровенно рассказал о самом необычном концерте в карьере
«ВЫБОР ГОДА-2019»: голосуйте за лучших в Уфе
В Башкирии расследуют исчезновение двух молодых сестер
«Зеленое дерби 2019» в Уфе: команды сыграют в особой форме
Следком по Башкирии проверит нападение на сотрудника министерства природы