В Уфе появились мемориальные доски Иосифу Кобзону и Андрею Дементьеву

СЕГОДНЯ 20:08 2019-10-20T20:08:01+03:00

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Накануне, 19 октября, в рамках празднования векового юбилея народного поэта Башкирии Мустая Карима состоялось открытие двух мемориальных досок. Одна из них посвящена памяти народного артиста СССР Иосифа Кобзона, другая - российскому поэту Андрею Дементьеву. Мемориальные доски находятся в Национальном молодежном театре Башкирии имени Мустая Карима, где оба они выступали два года назад.

На мероприятии присутствовала супруга Кобзона Нелли Кобзон. Она вспомнила, как пару лет назад они с мужем посетили в Уфе спектакль. В конце представления Кобзону предложили исполнить пару песен со сцены.

- После того, как он вышел на сцену – микрофон у него уже забрать никто не смог. Ему настолько была приятна аудитория, атмосфера зала и прием зрителей, - рассказала жена исполнителя. - Спасибо вам большое, что вы сделали такой подарок нашей семье.

Свою благодарность выразила и супруга Андрея Дементьева Анна Пугач-Дементьева.

- Поэты не живут в одиночку. Один поэт всегда дает силы другому поэту. Кинетическая сила добра, которую распространял Мустай Карим, его произведения – она передается, - процитировала ее благодарственную речь пресс-служба администрации Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU