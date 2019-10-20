В аэропорту Уфы сел американский самолет времен Второй мировой войны
К вековому юбилею классика национальной литературы Мустая Карима уфимский аэропорт проводил конкурс стихов. Всего в нем приняли участие 30 человек, причем проигравших в конкурсе не оказалось - всех участников пригласили на экскурсию по аэропорту вместе с близкими и друзьями.
Гостям воздушной гавани довелось пройти туда, куда обычные пассажиры доступа не имеют, например, посмотреть на работу тех, кто занимается техоблуживанием самолетов. В этот раз участникам экскурсии повезло вдвойне, им удалось рассмотреть раритетный американский самолет 1944 года.
Douglas DC-3, или "Королева Конго" - как его назвали после работы в Африке, направлялся из Швеции в Китай и приземлился для передышки в башкирской столице. В пресс-службе аэропорта Уфы пояснили, что в Китае самолет должен стать своеобразным летающим музеем.
ИСТОЧНИК KP.RU