В Башкирии школьники вынуждены обходиться без обеда из-за ремонта столовой
Учащиеся одной из школ города Салават вынуждены носить еду с собой, так как столовая учреждения закрыта на ремонт. На сложившуюся ситуацию пожаловались родители школьников.
- В Салавате, в школе №21, с начала учебного года идёт ремонт в столовой. Дети целый день находятся без горячего обеда, почему допускают такую халатность. На наши вопросы разводят руками, объясняют, что Гороно не перечисляет денег. Я прошу вас, проведите проверку, дети здесь не виноваты! - возмутился местный житель Марат Б. на странице главы Башкирии в соцсетях.
На его обращение откликнулись представители властей, мужчину заверили, что в ситуации разберутся.
По словам возмущенного горожанина, детям в итоге предложили ходить на обед в другую школу - за три километра.
- Почему ремонт был назначен на учебный год? Летом этот вопрос решить нельзя было? - задается риторическими вопросами недовольный местный житель.
ИСТОЧНИК KP.RU