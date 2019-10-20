В Башкирии школьники вынуждены обходиться без обеда из-за ремонта столовой

СЕГОДНЯ 13:50 2019-10-20T13:50:27+03:00

Школьникам предложили ходить на обед в соседнюю школу, но родителей такое решение не устраивает Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Учащиеся одной из школ города Салават вынуждены носить еду с собой, так как столовая учреждения закрыта на ремонт. На сложившуюся ситуацию пожаловались родители школьников.

- В Салавате, в школе №21, с начала учебного года идёт ремонт в столовой. Дети целый день находятся без горячего обеда, почему допускают такую халатность. На наши вопросы разводят руками, объясняют, что Гороно не перечисляет денег. Я прошу вас, проведите проверку, дети здесь не виноваты! - возмутился местный житель Марат Б. на странице главы Башкирии в соцсетях.

На его обращение откликнулись представители властей, мужчину заверили, что в ситуации разберутся.

По словам возмущенного горожанина, детям в итоге предложили ходить на обед в другую школу - за три километра.

- Почему ремонт был назначен на учебный год? Летом этот вопрос решить нельзя было? - задается риторическими вопросами недовольный местный житель.

ИСТОЧНИК KP.RU