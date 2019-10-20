В Башкирии завершились поиски двух сестер-подростков

СЕГОДНЯ 08:19 2019-10-20T08:44:36+03:00

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В Башкирии завершились поиски двух девочек-подростков. Напомним, сестры 16-ти и 17-ти лет ушли из дома в родном Стерлитамаке 15 октября. Источник "Комсомолки" высказал предположение, что девочки направились в Уфу, но зачем - никто не знал.

Известие об исчезновении подростков заставило добровольцев по всей Башкирии подключиться к поискам. В итоге девушек удалось найти. Сегодня, 20 октября, волонтеры стерлитамакского отряда "Отклик" сообщили, что девушки живы.

Как удалось узнать "КП-Уфа", они и правда находились в Уфе. Нашли сестер полицейские, они же доставили их обратно в родной Стерлитамак.

ИСТОЧНИК KP.RU