В начале новой недели в Башкирии похолодает до -8 градусов
В ночь на понедельник, 21 октября, в Башкирии снова будет минусовая температура. По данным синоптиков, термометры покажут примерно +4,-1 градус. На юго-востоке будет заметно холоднее, до -8 градусов. При этом днем в регионе ожидается относительно теплая погода +5,+10 градусов.
Не обойдется и без осадков. На севере республики пройдут небольшие дожди. Ночью и утром может выпасть снег. На остальной территории существенных осадков не прогнозируется.
- Ветер южный, юго-западный умеренный, - говорится в прогнозе.
Не сильно будет меняться погода и в последующие дни. Главным отличием станут дожди, которые накроют большую часть республики во вторник, 22 октября. Ветер может заметно усилиться, но дневная температура останется на уровне +6,+11 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU