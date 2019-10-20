В начале новой недели в Башкирии похолодает до -8 градусов

СЕГОДНЯ 12:53 2019-10-20T12:54:23+03:00

К счастью, минусовая температура будет держаться лишь по ночам

Изменить размер текста: A A

В ночь на понедельник, 21 октября, в Башкирии снова будет минусовая температура. По данным синоптиков, термометры покажут примерно +4,-1 градус. На юго-востоке будет заметно холоднее, до -8 градусов. При этом днем в регионе ожидается относительно теплая погода +5,+10 градусов.

Не обойдется и без осадков. На севере республики пройдут небольшие дожди. Ночью и утром может выпасть снег. На остальной территории существенных осадков не прогнозируется.

- Ветер южный, юго-западный умеренный, - говорится в прогнозе.

Не сильно будет меняться погода и в последующие дни. Главным отличием станут дожди, которые накроют большую часть республики во вторник, 22 октября. Ветер может заметно усилиться, но дневная температура останется на уровне +6,+11 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU