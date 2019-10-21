В Уфе появятся улицы Кофейная, Европейская, Звездопадная и Лепестковая

СЕГОДНЯ 06:31 2019-10-21T06:31:29+03:00

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Депутаты уфимского Горсовета определились с названиями для 12 новых улиц башкирской столицы. Девять из них расположены в Нагаево. Все они получили весьма необычные названия: Кофейная, Доброжелательная, Европейская, Лепестковая, Облепиховая, Славянская, Пасечная, Рельефная и Почетная.

В Кузнецовском затоне теперь есть улица Симферопольская, а в Максимовке - Звездопадная.

Одну из новых улиц в Советском районе Уфы решено было назвать в честь башкирского поэта, писателя и педагога Гали Ибрагимова. В этом году отмечается 100-летие со дня его рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU