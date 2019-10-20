Прожорливые черные хомяки докучают жителям Башкирии

СЕГОДНЯ 10:48 2019-10-20T10:48:55+03:00

На вид грызуны кажутся безобидными, но на самом деле могут здорово цапнуть

Милые вредители тащат с огородов все, что найдут

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Необычные вредители повадились лазить в огороды к жителям Башкирии. Милые и прожорливые черные хомяки таскают картошку, морковь, кабачки - все, что найдут на грядках и в погребах. Так грызуны делают запасы к предстоящей зиме.

На садовом участке близ деревни Осоргино одного такого резвого зверька засняли на камеру.

- Кот в саду постоянно с ними воюет, гоняет их. Чтоб поймал не видели, но слышно, как дерутся, - приводит слова местного жителя канал ГТРК "Башкортостан".

Страдают от дерзких грызунов не только коты, но и люди. По словам тех, кому довелось иметь дело с таким хомяком, зверек вовсе не так уж мил, скорее агрессивен и норовит цапнуть человека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/738903" frameborder="0"></iframe> Под Уфой объявились черные хомяки, ворующие урожай.Видео: instagram.com/ufa_rbАнастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU