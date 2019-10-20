Прожорливые черные хомяки докучают жителям Башкирии
Необычные вредители повадились лазить в огороды к жителям Башкирии. Милые и прожорливые черные хомяки таскают картошку, морковь, кабачки - все, что найдут на грядках и в погребах. Так грызуны делают запасы к предстоящей зиме.
На садовом участке близ деревни Осоргино одного такого резвого зверька засняли на камеру.
- Кот в саду постоянно с ними воюет, гоняет их. Чтоб поймал не видели, но слышно, как дерутся, - приводит слова местного жителя канал ГТРК "Башкортостан".
Страдают от дерзких грызунов не только коты, но и люди. По словам тех, кому довелось иметь дело с таким хомяком, зверек вовсе не так уж мил, скорее агрессивен и норовит цапнуть человека.
Под Уфой объявились черные хомяки, ворующие урожай.Видео: instagram.com/ufa_rbАнастасия КУЗНЕЦОВА
ИСТОЧНИК KP.RU