Пьяный уфимец угнал машину тестя и попал в ДТП
На днях в полицию Уфы сообщили об угоне автомобиля. Пропала машина 49-летнего уфимца. К счастью, долго искать транспорт полицейским не пришлось - авто угодило в ДТП. Тут же обнаружился и сам угонщик - 18-летний зять владельца машины.
Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Уфе, парень выпил и ему захотелось проветриться. Он прихватил ключи от авто ничего не подозревавшего тестя и поехал кататься, но алкоголь возымел свой эффект, и прогулка закончилась аварией.
Теперь юноше грозит ответственность по статье 166 УК РФ, а это, в случае максимального наказания, - пять лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU