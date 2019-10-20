Пьяный уфимец угнал машину тестя и попал в ДТП

СЕГОДНЯ 07:40 2019-10-20T07:40:52+03:00

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На днях в полицию Уфы сообщили об угоне автомобиля. Пропала машина 49-летнего уфимца. К счастью, долго искать транспорт полицейским не пришлось - авто угодило в ДТП. Тут же обнаружился и сам угонщик - 18-летний зять владельца машины.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Уфе, парень выпил и ему захотелось проветриться. Он прихватил ключи от авто ничего не подозревавшего тестя и поехал кататься, но алкоголь возымел свой эффект, и прогулка закончилась аварией.

Теперь юноше грозит ответственность по статье 166 УК РФ, а это, в случае максимального наказания, - пять лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU