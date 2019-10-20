Житель Башкирии купил лотерейный билет за 150 рублей и стал миллионером
Организаторы лотереи ищут счастливчика, чтобы отдать ему заветный приз
Фото: Рустем АХУНОВ
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Житель башкирской столицы в одночасье стал миллионером. Уфимец выиграл баснословную сумму в быстрой лотерее «Рапидо». Как сообщает «Столото», лотерейный билет стоил всего 150 рублей, тогда как сумма выигрыша составила почти 1 млн 450 тысяч рублей.
Известно, что счастливым для мужчины стал розыгрыш 165 782-го тиража, который прошел в пятницу, 18 октября. Долгожданный приз ему принесла комбинация чисел 13, 17, 7, 4, 18, 9, 10 и единицы.
Остальным 1095 обладателям билетов не так повезло. Организаторы лотереи ищут счастливчика, чтобы отдать ему заветный приз.
ИСТОЧНИК KP.RU