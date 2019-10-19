В Уфе проходят торжества в честь 100-летия народного поэта Башкирии Мустая Карима
Сегодня, 19 октября, начались торжества в честь 100-летнего юбилея народного поэта Башкирии Мустая Карима. Завтра они продолжатся на родине писателя, в деревне Кляшево в Чишминском районе.
Перед Домом профсоюзом состоялась торжественная церемония возложения цветов. В ней приняли участие первые лица республики. С приветственным словом к собравшимся обратился глава региона Радий Хабиров.
- Для нас важно и то, что он много сделал для того, чтобы открыть миру и России наш Башкортостан – нашу культуру, традиции нашего народа. И в эти дни его творчество вновь заявляет о дружбе народов, о том, как надо жить и какие нравственные идеалы должны быть, - заявил Хабиров.
Глава Башкирии отметил, что Мустай Карим является наставником и нравственным идеалом для миллионов людей по всему миру. Его знают и чтут не только в родной республике, но и далеко за ее пределами.
ИСТОЧНИК KP.RU