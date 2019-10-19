2019-10-19T20:04:40+03:00
Звезды

В Уфе проходят торжества в честь 100-летия народного поэта Башкирии Мустая Карима

В преддверии юбилея писателя к его памятнику возложили цветы первые лица республики
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба главы БашкирииФото: пресс-служба главы Башкирии
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Сегодня, 19 октября, начались торжества в честь 100-летнего юбилея народного поэта Башкирии Мустая Карима. Завтра они продолжатся на родине писателя, в деревне Кляшево в Чишминском районе.

Перед Домом профсоюзом состоялась торжественная церемония возложения цветов. В ней приняли участие первые лица республики. С приветственным словом к собравшимся обратился глава региона Радий Хабиров.

- Для нас важно и то, что он много сделал для того, чтобы открыть миру и России наш Башкортостан – нашу культуру, традиции нашего народа. И в эти дни его творчество вновь заявляет о дружбе народов, о том, как надо жить и какие нравственные идеалы должны быть, - заявил Хабиров.

Глава Башкирии отметил, что Мустай Карим является наставником и нравственным идеалом для миллионов людей по всему миру. Его знают и чтут не только в родной республике, но и далеко за ее пределами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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