Жителя Башкирии обвиняют в покушении на убийство инспектора минприроды

СЕГОДНЯ 18:06 2019-10-19T18:06:10+03:00

Изменить размер текста: A A

История с нападением на инспектора министерства природы Башкирии в Кугарчинском районе республики получила логичное продолжение. Напомним, 21-летний молодой человек выстрелил в егеря из салона УАЗа и скрылся. Вскоре его остановили и задержали сотрудники ГИБДД. Сегодня стало известно, что следком по Башкирии возбудил уголовное дело в отношении жителя Кумертау. Его обвиняют в покушении на убийство.

По данным следствия, 17 октября в сельской местности 21-летний молодой человек выстрелил в голову егерю из переделанного сигнального пистолета. Тот мирно осматривал территорию, выполняя свою работу. К счастью, пострадавшему вовремя оказали первую помощь, его жизни ничто не угрожает.

- В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба следкома по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU