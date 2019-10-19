2019-10-19T18:06:10+03:00
Происшествия

Жителя Башкирии обвиняют в покушении на убийство инспектора минприроды

Громкая история произошла в минувший четверг
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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История с нападением на инспектора министерства природы Башкирии в Кугарчинском районе республики получила логичное продолжение. Напомним, 21-летний молодой человек выстрелил в егеря из салона УАЗа и скрылся. Вскоре его остановили и задержали сотрудники ГИБДД. Сегодня стало известно, что следком по Башкирии возбудил уголовное дело в отношении жителя Кумертау. Его обвиняют в покушении на убийство.

По данным следствия, 17 октября в сельской местности 21-летний молодой человек выстрелил в голову егерю из переделанного сигнального пистолета. Тот мирно осматривал территорию, выполняя свою работу. К счастью, пострадавшему вовремя оказали первую помощь, его жизни ничто не угрожает.

- В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба следкома по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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