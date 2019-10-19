«Салават Юлаев» одержал победу над «Ак Барсом» в первом «Зеленом дерби» сезона

СЕГОДНЯ 17:12 2019-10-19T17:12:02+03:00

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Сегодня, 19 октября, на льду «Уфа-Арены» состоялось первое в этом сезоне «Зеленое дерби». Уфимский «Салават Юлаев» и казанский «Ак Барс» впервые разыграли новый неофициальный трофей – «Чак-чак Cup».

Уфимские хоккеисты с первых секунд матча выглядели активнее и свежее. Первый период завершился нулевой ничьей. В самом начале второго игрового отрезка счет в матче открыли хоккеисты «Салавата». С передачи Теему Хартикайнена и Петра Хохрякова шайбу забросил капитан юлаевцев Линус Умарк.

Спустя семь минут казанцы усилиями Альберта Яруллина счет сравняли. До конца второго периода «Салават Юлаев» вновь вышел вперед. Свою первую шайбу в сезоне забросил Евгений Лисовец.

В третьем периоде команды играли на встречных курсах. В концовке встречи главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поменял голкипера на шестого полевого игрока. Этим хоть и не с первой попытки, но все же смогли воспользоваться юлаевцы. Точку в матче поставил Александр Кадейкин, забросивший шайбу в пустые ворота.

Итог встречи – 3:1 в пользу «Салавата Юлаева». Первый «Чак-чак Cup» остается в Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU