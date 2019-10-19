В Уфе ГИБДД проводит массовую проверку водителей

СЕГОДНЯ 16:02 2019-10-19T16:02:10+03:00

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Сегодня, 19 октября, в столице Башкирии проходят профилактические рейды ГИБДД. Сотрудники дорожной полиции будут проверять автомобилистов в целях профилактики аварийности на дорогах. О профилактических мероприятиях в ГИБДД по Башкирии предупреждали заранее.

Массовая проверка водителей начнется сегодня вечером. Как отметили в уфимском отделе ГИБДД по Башкирии, в зону пристального внимания сотрудников дорожной полиции по традиции попадут те автолюбители, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. В ведомстве напоминают, что штраф за нетрезвое вождение может достигать 30 тысяч рублей. Кроме того, таких водителей лишают права управления транспортным средством.

- Просим всех участников дорожного движения быть внимательными и законопослушными на дороге! – обратились к уфимцам и гостям башкирской столицы в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU