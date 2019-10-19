2019-10-19T13:22:15+03:00
Происшествия

В Уфе семь человек оказались в больнице после трапезы в столовой колледжа

Все они первокурсники Башкирского колледжа архитектуры и строительства
Павел КРАЙНОВ
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Всех пострадавших объединяет одно место трапезыВсех пострадавших объединяет одно место трапезыФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Накануне в инфекционную больницу в Уфе с жалобами на недомогание были доставлены семь человек. Все они – студенты первого курса Башкирского колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства. Предварительный диагноз у всех один и тот же – пищевое отравление. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник в медицинских кругах.

Как выяснилось, все студенты почувствовали недомогание накануне вечером. Известно, что они ужинали в столовой колледжа. Сейчас в ситуации разбираются надзорные органы. О состоянии пострадавших пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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