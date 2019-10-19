В Уфе семь человек оказались в больнице после трапезы в столовой колледжа
Накануне в инфекционную больницу в Уфе с жалобами на недомогание были доставлены семь человек. Все они – студенты первого курса Башкирского колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства. Предварительный диагноз у всех один и тот же – пищевое отравление. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник в медицинских кругах.
Как выяснилось, все студенты почувствовали недомогание накануне вечером. Известно, что они ужинали в столовой колледжа. Сейчас в ситуации разбираются надзорные органы. О состоянии пострадавших пока не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU