2019-10-19T13:12:05+03:00
Происшествия

В Уфе легковушка врезалась в столб и загорелась

ДТП произошло сегодня рано утром [видео]
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Сегодня, 19 октября, рано утром в Уфе на улице Сочинская произошло жуткое ДТП. По предварительной версии, у легковушки Skoda отказали тормоза и водитель, чтобы не зацепить стоявшие на светофоре машины, принял решение направить автомобиль в столб. Об этом сообщают очевидцы произошедшего в социальных сетях.

Свидетели аварии рассказывают, что сразу после удара водитель выбрался из салона легковушки. Буквально через несколько мгновений машина вспыхнула ярким пламенем. На место незамедлительно прибыли пожарные, медики и полиция. К счастью, жертв удалось избежать.

В Уфе иномарка врезалась в столб и загорелась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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