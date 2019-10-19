В Уфе легковушка врезалась в столб и загорелась

СЕГОДНЯ 13:12 2019-10-19T13:12:05+03:00

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Сегодня, 19 октября, рано утром в Уфе на улице Сочинская произошло жуткое ДТП. По предварительной версии, у легковушки Skoda отказали тормоза и водитель, чтобы не зацепить стоявшие на светофоре машины, принял решение направить автомобиль в столб. Об этом сообщают очевидцы произошедшего в социальных сетях.

Свидетели аварии рассказывают, что сразу после удара водитель выбрался из салона легковушки. Буквально через несколько мгновений машина вспыхнула ярким пламенем. На место незамедлительно прибыли пожарные, медики и полиция. К счастью, жертв удалось избежать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/738809" frameborder="0"></iframe> В Уфе иномарка врезалась в столб и загорелась.

ИСТОЧНИК KP.RU