В Уфе легковушка врезалась в столб и загорелась
Сегодня, 19 октября, рано утром в Уфе на улице Сочинская произошло жуткое ДТП. По предварительной версии, у легковушки Skoda отказали тормоза и водитель, чтобы не зацепить стоявшие на светофоре машины, принял решение направить автомобиль в столб. Об этом сообщают очевидцы произошедшего в социальных сетях.
Свидетели аварии рассказывают, что сразу после удара водитель выбрался из салона легковушки. Буквально через несколько мгновений машина вспыхнула ярким пламенем. На место незамедлительно прибыли пожарные, медики и полиция. К счастью, жертв удалось избежать.
В Уфе иномарка врезалась в столб и загорелась.
ИСТОЧНИК KP.RU