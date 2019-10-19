2019-10-19T12:15:44+03:00
Происшествия

В Башкирии на трассе иномарка врезалась в бензовоз, водитель погиб

Смертельное ДТП произошло в Кармаскалинском районе республики
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ГИБДД по БашкирииФото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
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В ночь на субботу, 19 октября, в Кармаскалинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, на трассе Уфа-Инзер-Белорецк столкнулись Subaru Forester и ЗИЛ с автоцистерной.

По предварительной версии, водитель иномарке на помлном ходу врезался в бензовоз, который поворачивал налево. За рулем Subaru находился 50-летний житель Белорецкого района Башкирии. С тяжелыми травмами его срочно госпитализировали в ближайшую больницу, где он скончался.

Сейчас в причинах аварии разбираются сотрудники ГИБДД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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