2019-10-19T11:59:33+03:00
Звезды

Постановку «Фауст» Башкирского театра оперы и балета покажут в «Большом театре»

Опера вошла в программу IV фестиваля музыкальных театров России «Видеть музыку»
Мила КИЯН
Поделиться:
Народный артист Башкирии, советник главы РБ по культуре Аскар Абдразаков исполнит партию Мефистофеля в «Большом театре»Народный артист Башкирии, советник главы РБ по культуре Аскар Абдразаков исполнит партию Мефистофеля в «Большом театре»Фото: Мила КИЯН
Изменить размер текста:

Постановку оперы «Фауст» Башкирского театра оперы и балета увидят московские зрители. 29 октября постановку лауреатов театральной национальной премии «Золотая маска» режиссера Георгия Исаакяна и дирижера Артема Макарова покажут в рамках IV Фестиваля музыкальных театров России «Видеть музыку».

Башкирский театр оперы и балета не впервые принимает участие в фестивале: в прошлые годы, на московских сценах были представлены оперы «Геракл» и «Лунный мир». 29 октября на сцене «Большого театра» ведущие партии спектакля исполнят солисты башкирской оперной труппы: Ильгам Валиев, Эльвира Фаттыхова и солист Мариинского театра, и художественный руководитель Башкирской оперы Аскар Абдразаков.

В Уфе оперу «Фауст» можно посмотреть 20 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главный госавтоинспектор Башкирии призвал водителей «переобуть» резину
В Уфе семь человек оказались в больнице после трапезы в столовой колледжа
В Уфе легковушка врезалась в столб и загорелась
В Башкирии на трассе иномарка врезалась в бензовоз, водитель погиб
Стало известно, когда в Башкирии утвердят состав нового правительства
«Жаль, что ты не смогла справиться с переживаниями»: Жители Башкирии скорбят по молодой девушке
Юрий Шевчук привезет программу «Акустика» в Стерлитамак
Завел бензопилу и стал ломиться в дом: на мать двоих детей из Башкирии напали неадекватные сельчане
Элвин Грей откровенно рассказал о самом необычном концерте в карьере
«ВЫБОР ГОДА-2019»: голосуйте за лучших в Уфе
В Башкирии расследуют исчезновение двух молодых сестер
«Зеленое дерби 2019» в Уфе: команды сыграют в особой форме
Следком по Башкирии проверит нападение на сотрудника министерства природы