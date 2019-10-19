Постановку «Фауст» Башкирского театра оперы и балета покажут в «Большом театре»

СЕГОДНЯ 11:59 2019-10-19T11:59:33+03:00

Народный артист Башкирии, советник главы РБ по культуре Аскар Абдразаков исполнит партию Мефистофеля в «Большом театре» Фото: Мила КИЯН

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Постановку оперы «Фауст» Башкирского театра оперы и балета увидят московские зрители. 29 октября постановку лауреатов театральной национальной премии «Золотая маска» режиссера Георгия Исаакяна и дирижера Артема Макарова покажут в рамках IV Фестиваля музыкальных театров России «Видеть музыку».

Башкирский театр оперы и балета не впервые принимает участие в фестивале: в прошлые годы, на московских сценах были представлены оперы «Геракл» и «Лунный мир». 29 октября на сцене «Большого театра» ведущие партии спектакля исполнят солисты башкирской оперной труппы: Ильгам Валиев, Эльвира Фаттыхова и солист Мариинского театра, и художественный руководитель Башкирской оперы Аскар Абдразаков.

В Уфе оперу «Фауст» можно посмотреть 20 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU