Постановку «Фауст» Башкирского театра оперы и балета покажут в «Большом театре»
Постановку оперы «Фауст» Башкирского театра оперы и балета увидят московские зрители. 29 октября постановку лауреатов театральной национальной премии «Золотая маска» режиссера Георгия Исаакяна и дирижера Артема Макарова покажут в рамках IV Фестиваля музыкальных театров России «Видеть музыку».
Башкирский театр оперы и балета не впервые принимает участие в фестивале: в прошлые годы, на московских сценах были представлены оперы «Геракл» и «Лунный мир». 29 октября на сцене «Большого театра» ведущие партии спектакля исполнят солисты башкирской оперной труппы: Ильгам Валиев, Эльвира Фаттыхова и солист Мариинского театра, и художественный руководитель Башкирской оперы Аскар Абдразаков.
В Уфе оперу «Фауст» можно посмотреть 20 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU