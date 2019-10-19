Стало известно, когда в Башкирии утвердят состав нового правительства

СЕГОДНЯ 11:01 2019-10-19T11:01:15+03:00

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Сегодня, 19 октября, исполняется ровно месяц со дня вступления в должность главы Башкирии. Сегодня же Радий Хабиров ознакомился с предложением по структуре и составу нового кабинета министров. Документ на личном приеме представил руководитель администрации главы Александр Сидякин.

Предложения по составу башкирского правительства будут рассмотрены до 24 октября. Затем пройдет процедура согласования премьера, вице-премьеров и министров кабинета. Лишь после этого высшие чины приступят к работе.

Согласно Конституции Башкирии, после выборов главы правительство уходит в отставку. Министры продолжают работу с приставкой и.о. до тех пор, пока не будет утвержден и согласован состав нового кабмина.

ИСТОЧНИК KP.RU