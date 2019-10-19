2019-10-19T10:41:14+03:00
Происшествия

«Жаль, что ты не смогла справиться с переживаниями»: Жители Башкирии скорбят по молодой девушке

19-летняя уроженка республики свела счеты с жизнью
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Скорбная новость пришла из Бирска, где обнаружили тело 19-летней Руфины Гимазовой. Девушка свела счеты с жизнью, не оставив предсмертной записки. Сама она проживала в деревне Халилово, что в Караидельском районе Башкирии.

На страничке Руфины в социальных сетях знакомые выражают соболезнования в связи с ее преждевременной кончиной. По версии участников одного из сообществ в соцсети, девушка росла в приемной семье вместе с родным братом. Приемные родители любили девушку и хорошо к ней относились. Именно поэтому ее поступок шокировал всех, кто знал Руфину.

Известно, что накануне девушка убежала из дома и перестала отвечать на звонки. Спустя сутки после пропажи местные жители обнаружили ее бездыханное тело.

- Руфина, мне искренне жаль, что ты не смогла справиться со своими переживаниями. Лично я бы тебя вытащила с депрессухи, и мы бы уехали в Майами тусить, - написала на странице девушки ее подруга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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