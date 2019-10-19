Юрий Шевчук привезет программу «Акустика» в Стерлитамак

СЕГОДНЯ 09:42 2019-10-19T09:42:20+03:00

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Программа «Акустика» пользуется огромным успехом у поклонников «ДДТ» - билеты на нее разлетаются мгновенно. Так в Уфе двух концертов, которые пройдут в ГКЗ «Башкортостан» 5 и 7 декабря, оказалось недостаточно - билеты на них закончились за два месяца до выступлений. Теперь у тех, кто не попадает на уфимские концерты, есть шанс услышать программу в другом городе Башкирии - Стерлитамаке, где «Акустика» прозвучит 9 декабря.

Концерт пройдет на сцене городского дворца культуры. Вместе с лидером «ДДТ» Юрием Шевчуком в программе участвуют Алексей Федичев (соло-гитара, бэк-вокал), Тема Мамай (ударные) и Роман Невелев (бас-гитара). Двухчасовая программа «Акустика» включает не только песни разных лет, но и диалог с публикой - Шевчук будет общаться с залом, делиться своими самыми сокровенными мыслями и читать стихи.

ИСТОЧНИК KP.RU