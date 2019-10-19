Элвин Грей откровенно рассказал о самом необычном концерте в карьере

СЕГОДНЯ 08:09 2019-10-19T08:09:13+03:00

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На днях знаменитый башкирский артист Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, рассказал о самом необычном опыте выступлений.

В беседе с газетой «Вечерние Челны» он вспоминл об одном из своих концертов, который, пожалуй, запомнился певцу на всю жизнь. Казус случился с ним еще в начале карьеры.

-Помню, первый большой тур. Все билеты раскупили – я даже не ожидал. Приезжаем на площадку, выглядываю из-за кулис, а в зале одни бабушки! А у меня программа драйвовая, дабстеп, все такое! Как же я переживал! Но выступил, и им понравилось, - вспоминает Радик Юльякшин.

ИСТОЧНИК KP.RU