2019-10-19T07:17:02+03:00
Общество

В Башкирии расследуют исчезновение двух молодых сестер

Девочки могли уехать в другой город
Павел КРАЙНОВ
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В Башкирии разыскивают двух пропавших сестерВ Башкирии разыскивают двух пропавших сестер
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Сегодня, 19 октября, стало известно о пропаже двоих девочек подростков. 17-летняя Реана и 16-летняя Диана Насыровы ушли из дома в родном Стерлитамаке и пропали. К поискам девушек подключились сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Отклик».

Об обстоятельствах пропажи девочек пока известно не много. 15 октября они вышли из дома и исчезли. Собственный источник «Комсомолки», знакомый с ситуацией, сообщает, что они находятся в Уфе. Зачем они туда поехали, не известно.

Приметы Реаны Насыровой: рост 158 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темные. В день пропажи была одета в зеленую куртку, серую толстовку, темные джинсы, кроссовки.

Приметы Дианы Насыровой: рост 157 см, худощавого телосложения, волосы темные длинные, глаза карие. В день пропажи была одета в темно-синюю куртку, синие джинсы и кроссовки.

Всех, кто видел девушек или можнт знать об их местонахождении, просят позвонить по телефонам 89871060601 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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