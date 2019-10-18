2019-10-18T19:57:07+03:00
Происшествия

Следком по Башкирии проверит нападение на сотрудника министерства природы

Инцидент произошел в Куюргазинском районе республики
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В минувший четверг, 17 октября, в Куюргазинском районе Башкирии местный житель подстрелил инспектора министерства природы республики. Вскоре злоумышленника задержали сотрудники полиции. Сегодня стало известно, что к делу подключился следком по Башкирии.

По предварительным данным, инспектор министерства осматривал вверенную ему территорию как вдруг мужчина, находявшийся в салоне автомобиля УАЗ, выстрелил в него из переделанного сигнального пистолета. Злоумышленник тут же скрылся, но его задержали на трассе Уфа-Оренбург.

Полицейские доставили стрелявшего в полицию, а инспектору оказали первую помощь. Сейчас на месте происшествия работают следователи регионального следкома и полицейские.

- Оружие изъято, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба следкома по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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