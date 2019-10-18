2019-10-18T16:35:57+03:00
Общество

Синоптики поделились прогнозом погоды на ближайшие выходные в Башкирии

В течение двух дней обстановка за окном будет меняться
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Дожди прогнозируются только в субботуДожди прогнозируются только в субботуФото: Рустем АХУНОВ
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Синоптики Башгидромета рассказали, чего ожидать жителям республики от погоды в ближайшие выходные.

В субботу, 19 октября, погода будет особо неприветливой. Ночью по республике пройдут небольшие дожди, местами до умеренных, а в отдельных районах вперемешку со снегом. Утром водителей будет поджидать неприятный сюрприз в виде гололедицы на дорогах – за рулем нужно быть предельно осторожным. Ветер в этот день придет с северо-востока. Сильных порывов не ожидается. Ночью столбик термометра опустится до +1, +6 градусов. На севере республики может подморозить до -5. Днем ситуация не сильно поменяется: +2, +7 градусов.

На следующий день, 20 октября, в Башкирии немного распогодится. Количество осадков сократится до минимума. Ветер сменится на юго-восточный и будет умеренным. К сожалению, все эти изменения никак не повлияют на температуру. Ночью +1, -4, при прояснениях местами до -9, а днем +2, +8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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