«Это было не ради хайпа»: устроивший голодовку в Уфе скрипач завершил свой перформанс

СЕГОДНЯ 17:32 2019-10-18T17:32:29+03:00

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Подошел к концу семидневный перформанс известного скрипача Рустэма Сулейманова. Целую неделю он голодал и играл произведения башкирского фольклора в специальной комнате, расположенной в столичном «Арт-квадрате». Таким образом он привлекал внимание общественности к национальной музыке. Свое выступление он назвал «Тирмэ» – «юрта» с башкирского.

После завершения акции в том же месте состоялась пресс-конференция, на которой Сулейманов прокомментировал прошедшие семь дней и ответил на вопросы журналистов.

– Я слышал много мнений о моем поступке. Но скажу одно – это было не ради хайпа. Я всегда сомневался, люблю ли башкирский фольклор. Очень люблю. Хватает ли знаний и могу ли играть ее? – могу, – цитирует скрипача издание ProUfu.ru.

Музыкант признался, что самыми сложными были первые два дня – тогда он просто хотел все бросить и уйти, однако потом организм адаптировался. За минувшую неделю Рустэм потерял около 11 килограмм.

ИСТОЧНИК KP.RU