Жители Башкирии отдали мошеннице 1,5 млн рублей
Под давлением фактов она призналась в содеянном
Фото: Рустем Ахунов
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На днях в Уфе сотрудники полиции задержали уроженку Сибая, которую обвиняют в хищении денег у четверых горожан. Как сообщает собственный источник «Комсомольской правды – Уфа», она взяла деньги у доверчивых уфимцев под предлогом переоформления квартир.
По словам собеседника, женщина уже была ранее судима. На этот раз она предложила оказать помощь в оформлении в собственность жилья сотрудникам одного из муниципальных предприятий. Сейчас она задержана и уже призналась в преступлении.
Сумма ущерба составила более 1,5 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU