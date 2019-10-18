2019-10-18T16:08:51+03:00
Происшествия

Жители Башкирии отдали мошеннице 1,5 млн рублей

Под давлением фактов она призналась в содеянном
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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На днях в Уфе сотрудники полиции задержали уроженку Сибая, которую обвиняют в хищении денег у четверых горожан. Как сообщает собственный источник «Комсомольской правды – Уфа», она взяла деньги у доверчивых уфимцев под предлогом переоформления квартир.

По словам собеседника, женщина уже была ранее судима. На этот раз она предложила оказать помощь в оформлении в собственность жилья сотрудникам одного из муниципальных предприятий. Сейчас она задержана и уже призналась в преступлении.

Сумма ущерба составила более 1,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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