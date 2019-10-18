«Зеленое дерби 2019» в Уфе: команды сыграют в особой форме

СЕГОДНЯ 20:12 2019-10-18T20:12:24+03:00

Матч состоится уже в эту субботу

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«Салават Юлаев» и «Ак-Барс» сыграют первое в этом году «Зеленое дерби» в особой форме.

Напомним, что соревнование двух команд из соседних республик считается одним из самых ярких дерби в Континентальной хоккейной лиге. Для спортсменов победить в этом противостоянии – дело чести, а организаторы всячески поддерживают интерес зрителей к соревнованию двух регионов.

В этом году команды впервые сыграют в особой форме, сделанной специально для дерби. Во всех следующих встречах «Салавата Юлаева» и «Ак-Барса» будет использоваться именно эта экипировка.

Примечательно, что на форме татарской команды написана строка из стихотворения Габдуллы Тукая, а на джерси игроков «Салавата Юлаева» красуется фраза главного национального героя республики - «В священный бой, врага не страшась».

Встреча состоится уже в субботу, 19 октября в 16.30 по уфимскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU