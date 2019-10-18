Уфимка жестоко расправилась с щенками у реки

СЕГОДНЯ 19:02 2019-10-18T19:02:01+03:00

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На днях жители поселка Тимашево стали свидетелями неприятной картины: местная жительница выкинула мертвых щенков прямо в реку.

- Мы сидели с друзьями под мостом, делать было нечего. И тут какая-то женщина с ведром приходит и что-то кидает в Шугуровку. Бедные щенки валяются прямо на берегу и в воде, - написала Анна В. в социальных сетях и приложила в качестве доказательства фотографии мертвых животных. – Я ее еще спросила – почему вы топите щенков, а она мне в ответ – что вы делаете так поздно под мостом? И ушла.

Девушку глубоко возмутило, что женщина не закопала умерших щенков, а просто выкинула их, словно ненужный мусор. Поэтому друзья решили сами похоронить кутят, при этом выяснилось, что один из малышей выжил – его ребята забрали себе и теперь хотят пристроить в добрые руки.

ИСТОЧНИК KP.RU