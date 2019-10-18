2019-10-18T14:49:36+03:00
Происшествия

В Башкирии под окнами многоэтажки обнаружили тело женщины

Очевидцы сообщают, что погибшая выпала с балкона
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсетифото: соцсети
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Сегодня днем, 18 октября, в городе Стерлитамаке насмерть разбилась женщина. По словам очевидцев трагического инцидента, она выпала с балкона одного из домов по проспекту Октября. Жуткие фотографии с распластавшимся на газоне телом несчастной опубликовал местный житель в городском паблике ВКонтакте. Подписчиков сообщества возмутил поступок автора поста.

– О, упала с балкона, нужно сфоткать и выложить. Куда катится этот мир?! – негодует горожанин.

Что стало причиной случившегося – несчастный случай или злой умысел – выяснят сотрудники полиции. Вероятно, они уже работают на месте и опрашивают свидетелей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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